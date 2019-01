Elicopterul a fost chemat in orasul Negresti, copilul fiind din comuna Bacesti.

Copilul a suferit mai multe rani in zona fetei, conform managerului Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Aurora Popa. "Avand in vedere ca este vorba despre un copil, pentru a nu temporiza, am considerat necesar sa solicitam un elicopter SMURD care sa preia copilul. Acesta a suferit leziuni in zona fetei si urmeaza sa fie transferat la un spital din judetul Iasi", a spus ea.

In acest caz, reprezentantii IPJ Vaslui vor demara verificari pentru a afla in ce imprejurari s-a produs incidentul, noteaza jurnalul.ro.