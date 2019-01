"In a doua parte a noptii de duminica spre luni si in cursul zilei de luni in zona Muntilor Apuseni, in nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, va ninge si local se vor cumula cantitati de peste 20…25 l/mp, iar stratul de zapada va fi consistent. Vantul va prezenta intensificari sustinute, indeosebi in zonele de creasta, unde rafalele vor depasi 90...100 km/h viscolind ninsoarea, spulberand zapada si determinand diminuarea semnificativa a vizibilitatii.



Ninsori, in general moderate cantitativ, vor fi si in Maramures si local in nordul Transilvaniei", se arata in atentionarea cod galben care va fi in vigoare pana luni la ora 14:00.

Judetele vizate sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Satu Mare, Salaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara si Caras-Severin.

Informare meteo de precipitatii mixte, pana marti dimineata

Pana marti la ora 08:00 va fi in vigoare si o informare meteo: "aria precipitatiilor, in general moderate cantitativ, va cuprinde vestul, nord-vestul si centrul tarii. In zonele de munte va ninge si se va depune strat nou de zapada, in Maramures si Transilvania vor predomina ninsorile, iar in regiunile vestice se vor semnala precipitatii mixte. Izolat se va produce polei.

Marti si miercuri vantul va continua sa sufle tare in toate zonele de munte, spulberand zapada si viscolind ninsoarea, dar intensificari ale vantului vor fi local si temporar si in celelalte zone".