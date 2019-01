Prezentatorul a mentionat ca in sezonul trei urmeaza sa se dispute doua finale: una la masculin si una la feminin.

"In acest sezon, al treilea, la Exatlon Romania, editia 2019, vom avea doi castigatori, unul la masculin si unul la feminin. Vom avea, practic, doua finale. Una a baietilor si una a fetelor! Castigatorul va pleca acasa cu 50.000 de euro, castigatoarea va pleca si ea tot cu 50.000 de euro. Sa aveti mult succes!", a declarat Cernat, citat de libertatea.ro.

De asemenea, prezentatorul a mai facut alte doua anunturi sambata seara, si anume ca in aceasta saptamana nu vor fi eliminari si ca va avea loc primul meci international, cu Ungaria.

Exatlon 3: Faimosii castiga primul meci si merg la vila

Editia din 2019 a inceput excelent pentru faimosi, care au reusit sa castige pentru prima data primul meci de vila in cadrul Exatlon Romania. In celelalte doua editii, primele jocuri de vila a fost castigate de razboinici.

Primul meci s-a disputat intre Ciprian Maris si Ovidiu Jimborean, campionul mondial la Kempo aducand primul punct pentru Faimosi in acest sezon.

Prima cursa la feminin a fost castigata tot de tabara Faimosilor, punctul fiind adus de Andreea Arsine.

Primul punct pentru razboinici a fost adus de Gabriel Nedelcu, fratele lui Alex Nedelcu, din primul sezon. El a reusit aceeasi performanta si in urmatorul meci, aducand punct si intorcand scorul in favoarea Razboinicilor, la 6-5, potrivit dcnews.ro. De asemenea, razboinicul Mihai Berar a adus si el tot doua puncte pentru echipa sa.

Cantareata Ami si Diana Pivniceru au reusit sa aduca cate doua puncte pentru echipa Faimosilor, in schimb Mario Fresh nu a reusit sa obtina niciun punct pentru Faimosi.



Punctul decisiv a fost adus de Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, scorul final fiind de 10-7.



Exatlon 3: Prima accidentare in tabara Razboinicilor

Inca din primul episod concurentul Andrei Angelescu a suferit o accidentare la umar, care s-a dislocat, razboinicul fiind preluat de medici fara a mai putea sa continue meciul pe care il disputa impotriva lui Costin Gheorghe. Desi nu a mai putut participa la ceremonia de final, el a revenit ulterior la baraca alaturi de colegii sai, mentionand ca accidentarea sa nu este una grava si ca va putea reveni in joc.

Duminica va avea loc jocul pentru bani, a anuntat Cosmin Cernat la finalul emisiunii de sambata seara.

Exatlon 3: Conditiile de la baraca si de la vila

Precum era de asteptat au avut loc cateva schimbari si in acest sezon, conditiile fiind mai bune la baraca. Concurentii nu mai sunt nevoiti sa doarma pe jos, pe o saltea, ci au paturi supraetajate. De asemenea, exista lumina si o oala mare, in care sportivii pot incalzi apa pentru a se spala. Aceasta, insa, nu este amplasata aproape de plaja sau ocean nici in acest an.

In ceea ce priveste vila, aceasta nu mai este aceeasi de anul trecut, insa este spatioasa si inca exista piscina.