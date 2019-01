Cu un an in urma, Vlastimil Gular se pregatea pentru o interventie minora la nivelul corzilor sale vocale, insa doctorii i-au pus diagnosticul de cancer si l-au programat pentru indepartarea chirurgicala a laringelui. Avea sa-si piarda vocea. Cu toate acestea, el inca poate fi auzit datorita tehnologiei revolutionare.

Tata a patru copii, barbatul in varsta de 51 de ani continua sa vorbeasca cu vocea sa si nu cu tonul metalic al unui robot, gratie unei aplicatii inovatoare dezvoltata de doua universitati cehe.



"Consider ca este foarte utila", a declarat Gular pentru agentia AFP vorbind cu vocea sa prin intermediul telefonului mobil. O aplicatie ii permite sa scrie pe tastatura ceea ce doreste sa rosteasca.

"Nu sunt prea bun cu proteza vocala", a adaugat el aratand catre un orificiu pe care il are la nivelul gatului. Proteza este un mic dispozitiv din silicon implantat in trahee care permite vorbirea prin apasarea ei cu degetele pentru a face sa varieze fluxul de aer.



Noua aplicatie sofisticata pe care o prefera barbatul a fost dezvoltata pentru pacientii care au fost supusi unei laringectomii, o interventie clasica de combatere a cancerului in stadiu avansat la acest nivel.

Acest proiect realizat in comun de Universitatea Boemia de Vest din Plzen, Universitatea Carolina din Praga si doua companii private, CertiCon si SpeechTech, a fost lansat in urma cu mai putin de doi ani.

Tehnologia consta in utilizarea inregistrarilor cu vocea pacientului pentru a crea una sintetica ce se va putea auzi din telefonul sau, dar si din tableta ori laptop, prin intermediul unei aplicatii. In mod ideal, pacientii ar trebui sa inregistreze peste zece mii de fraze pentru a le oferi oamenilor de stiinta suficient material.

"Editam sunetele separat, asa ca avem nevoie de o multime de fraze", a explicat Jindrich Matousek, specialist din Plzen care conduce acest proiect.

Medic: Cel mai adesea este o chestiune de saptamani

Desigur, nu este intotdeauna usor. Dupa ce au aflat diagnosticul, pacientii care necesita laringectomie au in general putin timp si energie pentru a face numeroase inregistrari. "Cel mai adesea este o chestiune de saptamani", a declarat pentru AFP Barbora Repova, medic la Spitalul Motol care lucreaza in cadrul proiectului in numele Universitatii Carolina. "Pacientii trebuie sa se ocupe de asemenea de situatia lor financiara, viata lor se intoarce la 180 de grade, iar inregistrarile sunt ultimele dintre grijile lor", a adaugat ea.

Pentru a rezolva aceasta problema, cercetatorii, a caror activitate se bucura de sustinerea Agentiei Tehnologica din Cehia, au gasit o metoda mai simpla, bazata pe un numar mai mic de fraze inregistrate - 3.500 in mod ideal, insa chiar si 300 pot fi suficiente - si care utilizeaza modele statistice avansate, cum ar fi retelele neurale artificiale.



"Utilizam modele de vorbire cu anumiti parametri pentru a genera o vorbire sintetica. Cu cat dispunem de mai multe date la inceput, cu atat mai bine, insa putem obtine o calitate decenta plecand de la un material relativ limitat", a explicat Matousek.

Cu toate acestea, sunetele separate trebuie inregistrate in mod repetat, deoarece acestea se pronunta diferit in functie de locul lor intr-un cuvant sau intr-o fraza.

Cercetatorii din Plzen au creat esantioane de cuvinte nu doar in limba ceha, ci si in engleza, rusa si slovaca.

"Pui de dinozaur"

Gular, care si-a pierdut slujba ca tapiser din cauza problemei sale de sanatate, s-a alaturat programului imediat dupa primirea diagnosticului si stabilirea necesitatii ablatiei laringelui, planificata trei saptamani mai tarziu. El a inregistrat 477 de fraze inainte de interventia chirurgicala. Insa, recunoaste ca a fost stresat si destul de nemultumit de calitatea vocii sale., a explicat Repova.

Un alt pacient, femeia de afaceri Jana Huttova, care risca sa-si piarda vocea dupa o interventie chirurgicala la nivelul gatului, inregistreaza fraze ciudate in studioul universitatii din Plzen. "Cecenii au preferat intotdeauna o (arma) Kalasnikov in forma de pumnal", citeste la microfon tanara, mama a trei copii.

"Am copii mici si vreau ca ei sa poata auzi glasul meu, nu pe cel al unui robot", a declarat Huttova pentru AFP inainte de a trece la urmatoarea fraza: "Am fost atacati de puii de dinozaur ai unui tiranozaur".

Conectat la creier

Peste zece pacienti cu probleme la nivelul laringelui si-au inregistrat vocea la universitatea din Plzen. Un numar similar de oameni sanatosi au facut acelasi lucru in beneficiul programului, scrie Agerpres

Matousek viseaza si la alte proiecte hi-tech in serviciul medicinii: "Viziunea suprema este un dispozitiv miniatural conectat la creier, la nervii responsabili de vorbire. Pacientii l-ar putea controla cu gandurile", a declarat el.

Iar pentru Barbora Repova, "finalul fericit ar fi un dispozitiv implantat in gat care sa poata vorbi cu vocea pacientului".

"Este realizabil. Este posibil sa nu se intample intr-un an si poate chiar nici in zece ani, insa este posibil si ne aflam pe drumul cel bun", a concluzionat cercetatoarea.