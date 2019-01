Potrivit raportului obtinut de Agerpres, moartea copilului "a fost neviolenta" si "s-a datorat unei hemoragii interne acute, la nivel retroperitoneal, avand sursa la nivelul venelor funiculului spermatic stang, complicata cu soc hemoragie, aparuta in urma unei interventii chirurgicale pentru 'testicul necoborat stang'".

In concluziile documentului se indica faptul ca "in cursul tratamentului chirurgical s-a constituit o complicatie hemoragica cu evolutie insidioasa lenta, suprapusa unui status post-anestezic, nedepistata", iar "la examenul medico-legal al cadavrului s-au constatat leziuni traumatice ce s-au putut produce prin lovire cu sau de corp dur (posibil prin manipularea pacientului) neimplicate in tanatogeneza".

Totodata, concluzia raportului subliniaza ca "diagnosticul preoperator si indicatia chirurgicala au fost corecte".

Reprezentantii Spitalului Sanador au transmis, in luna octombrie, ca au fost respectate "intocmai" toate procedurile si protocoalele medico-chirurgicale in acest caz, adaugand ca este "inadmisibila" insinuarea existentei unei culpe in sarcina unitatii medicale inainte de finalizarea expertizei INML.

Colegiul Medicilor din Bucuresti s-a autosesizat si a demarat o investigatie in acest caz.



Si Ministerul Sanatatii a sesizat Colegiul Medicilor pentru verificarea conduitei terapeutice.

Totodata, ministerul a informat la acel moment ca, din raportul preliminar al controlului Directiei de Sanatate Publica, reiese ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare.

"Raportul preliminar al controlului efectuat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti la Sanador a constatat ca s-au respectat procedurile igienico-sanitare. A fost verificata respectarea circuitelor, trasabilitatea pacientului, conditiile de igiena din sectia ATI pediatrie, sterilitatea si produsele biocide utilizate. MS a decis sesizarea Colegiului Medicilor pentru a verifica si conduita terapeutica in acest caz", preciza Ministerul Sanatatii.