"Am venit aici din cauza incompetentei medicilor de la Ramnicu Valcea, din cauza indolentei lor fata de un pacient, nu neaparat fata de un copil. E un protest pasnic, iar rezolvarea e simpla: sa plece, sa isi dea demisiile si sa raspunda conform legii pentru faptele pe care le-au facut. Acest caz nu este singurul de acest fel de la acest spital. Sunt cu siguranta si altii care au patit acelasi lucru si pe care nu i-a bagat nimeni in seama. (...)



A ajuns spitalul din Valcea sa fie dat exemplu negativ in toata tara. Studentilor la Facultatea de Medicina li se spune ca daca nu invata ajung la Valcea. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar cineva trebuie sa raspunda pentru aceste cazuri", a afirmat unul dintre protestatari.

Bunicul copilului in coma: Cineva trebuie sa ia atitudine

Printre cei prezenti in fata Spitalului Judetean s-au aflat si bunicii micutului, acestia acuzandu-i pe medicii de la Sectia de Pediatrie de malpraxis., a declarat, pentru Agerpres , Ioni Coman, bunicul copilului.Miercuri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, preciza ca Directia de Sanatate Publica a declansat deja o ancheta interna la Spitalul Judetean in acest caz.Copilul, in varsta de un an si o luna, a fost internat pe 3 ianuarie, la Pediatrie, cu febra, iar pe 4 ianuarie medicii din Valcea au decis sa il transfere la un spital din Bucuresti pentru ca starea lui s-a inrautatit. Pe drum, la Pitesti, micutul a intrat insa in stop cardio-respirator, ajungand la Bucuresti decerebrat, sansele de a ramane in viata fiind foarte mici.