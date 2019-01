El a prezentat, intr-o conferinta de presa la Ministerul Afacerilor Interne, noutatile legate de eliberarea pasapoartelor romanesti si noile elementele de siguranta, care sunt schimbate periodic, in pas cu evolutiile tehnologice din domeniu.

"Noile pasapoarte au elemente de siguranta care le vor face aproape imposibil de falsificat si un design modern cu detalii inspirate din istoria si geografia tarii noastre. Fiecare fila a noilor pasapoarte contine un desen stilizat al unui monument istoric sau al unui obiectiv turistic cunoscut din Romania, precum Delta Dunarii, Lacul Rosu, Pestera Scarisoara, orasul medieval Sighisoara s.a. Cu aceasta noua generatie de pasapoarte facem un pas in viitor, prin complexitatea elementelor de protectie impotriva fraudarii documentelor", a spus Mirel Toanca.

Seful Directiei Generale de Pasapoarte a explicat ca elementele de siguranta implementate au la baza noile tehnologii in materie, precum desene stilizate, microtext, diferite tehnici de imprimare si elemente optic variabile, precum si unele realizate prin nanotehnologie, scrie Agerpres.



"O parte a elementelor mentionate pot fi vazute cu ochiul liber, in diferite spectre de lumina, inclusiv in infrarosu, dar sunt si elemente care pot fi sesizate doar cu ajutorul unor dispozitive speciale. De asemenea, sunt utilizate cerneluri speciale, de securitate, cu filigran si fir metalic, fir de coasere in trei culori - rosu, galben si albastru, una dintre culori fiind fluorescenta. In masa hartiei este inserat un fir metalic fluorescent, care in lumina UV reactioneaza in trei culori: rosu, galben-verzui si albastru", a explicat Toanca.

El a aratat ca, pe langa elementele de siguranta pe care le ofera aceste imagini, se va realiza si o promovare a obiectivelor turistice si istorice ale tarii.



"Datorita acestor noi elemente de siguranta si de design, documentele de calatorie romanesti vor fi printre cele mai sigure pasapoarte la nivel international, fiind extrem de greu de contrafacut. Noile modificari nu vor influenta costul pasaportului platit de cetatean", a subliniat seful Directiei Generale de Pasapoarte.

Mirel Toanca a precizat ca documentele de calatorie din generatiile anterioare vor ramane valabile pana la data mentionata in acestea.