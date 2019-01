Intr-un clip postat de Camelia Tabacu pe YouTube este surprinsa si o parte din disputa actorului in varsta de 32 de ani cu fortele de ordine.



"Eram acolo, voiam sa traversez, sa ma ia nevasta cu masina, si m-au luat de mana, m-au tras. Am zis: Dom’le, trebuie doar sa ma ia nevasta cu masina din strada. Si mi-au zis ca nu am voie. OK, nu am voie, dar lasa-ma in pace. Tragea de mine...", a spus Vladimir Draghia.

La randul sau, unul dintre jandarmi spune ca Draghia i-a injurat si i-a lovit. "Eu am inceput sa injur asa, de nebun? Asa imi vine mie, merg pe strada si injur. Dar credeti ca va crede cineva cand spuneti asta? Eu mergeam pe strada. Pe mine o sa ma creada cine vede ca mi-ati rupt asta (haina – n.r.), cine vede ca sotia este aici cu copilul. Cu ce va deranjam? (...) Am spus: Dom’le, sunteti nebuni? De ce trageti de mine? (...) Este incredibil!", a adaugat Draghia, citat de adevarul.ro.

Vladimir Draghia s-a ales cu o amenda in valoare de 200 de lei pentru "adresarea de injurii fortelor de ordine", potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, contactat de Mediafax.

incidentul este surprins la minutul 09.00.