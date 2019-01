"Pe 29 decembrie, Guvernul Romaniei a depus la Comisia Europeana faza a doua a proiectului de metrou Pipera - Berceni, care va atrage iarasi bani, deci, iarasi, este un efort pe care Guvernul l-a facut si ii felicit. Probabil ca in luna ianuarie vom aproba o parte din magistrala M6, care este de la Bucuresti - Gara de Nord pana la Ikea. Deci, o prima parte, dupa care autoritatile romane vor construi in continuare, am inteles, cu o banca japoneza cealalta parte, pentru ca, din punctul nostru de vedere, solutia propusa de autoritatile romane nu este sustenabila si eligibila.

Pe Proiectul de Infrastructura Mare, Programul Operational Regional si Programul Operational Competitivitate, am avut in perioada mandatului meu, deci, din 2014, 55 de proiecte majore, din care am aprobat 47, 40 de proiecte fazate, deci ele ar fi trebuit sa fie terminate in perioada 2007-2013. Dar nu au fost semnate si pentru a nu se pierde bani - pentru ca regula UE este ca daca aceste proiecte nu sunt pana la 90% facute, trebuie returnati toti banii inapoi - atunci le-am fazat in doua parti. O parte pe exercitiul financiar 2007-2014 si v-am spus, pe perioada actuala, 40 de proiecte fazate. Sapte proiecte au fost noi, a caror valoare este de 2,7 miliarde de euro; de pilda, autostrada Campia Turzii-Targu Mures - a fost semnat de mine, cofinantarea europeana de 246 de milioane de euro, reabilitarea caii ferate Radna - Gurasada - Simeria, cel mai mare proiect de refacere de cale ferata nu numai din Romania, dar si din Europa, in valoare de 1,3 miliarde", a declarat Cretu la Romania TV, potrivit hotnews.ro.