Mai jos, am alcatuit tabloul celor 7 piese de care ai nevoie in anul ce va veni. Lista e la fel de utila acum, cand te poti inspira din propunerile noastre pentru a face cele mai frumoase cadouri. Vezi despre ce e vorba in randurile de mai jos:

Indreptar de shopping pentru un an fabulos: 7 piese in gratiile lui 2019

Moda din 2019 nu va fi cu mult diferita de cea actuala, desi exista, fireste, si cateva schimbari. Anii '90 isi mai pierd din putere, iar decada '80 și influentele saizeciste devin din ce in ce mai puternice. Curentul sport incepe sa paraseasca spatiul public (ceea ce nu inseamna nici pe departe ca vom merge mai putin la sala), iar boemul si romantismul, precum si nebunia creativa cauta sa isi reintre in drepturi. Vezi care sunt piesele in care sa investesti pentru un sezon plin de viata si culoare.

Rochii scurte in nuante puternice



Sursă foto: Instagram /styledumonde

Creatorii de moda s-au lasat tot mai mult inspirati de decada '60, o perioada aflata la granita dintre conformismul anilor '50, evolutia incipienta a tehnologiei si bravura anilor '70: caracteristici in care ne putem regasi usor si acum. Ne plac tot mai mult rochiile scurte, in printuri fanteziste, care ar face-o pe Twiggy extrem de mandra. Poarta cu pardesie elegante, cu o bereta cool si cu cizme inalte, precum modelul din imaginea de mai sus.

Gasesti o pleiada de rochii in ton cu anii '60 in mediul online. Orienteaza-te acum dupa culorile tari si printurile pline de imaginatie, iar stilul tau va fi unul victorios. Comanda aici rochii de zi care vor satisface pe deplin acest trend.

Rochia navy cu alb va fi potrivita pentru acele zile când dorești să îți pui în valoarea seriozitatea și profesionalismul, iar cea în carouri roșii te va transforma într-o prezență adorabilă!



Sursa foto: Dasha

Rochie navy cu alb Jessie: https://www.dasha.ro/rochii-office/rochie-navy-cu-alb-jessie-140954.html

Rochie cu buzunare si carouri Casie: https://www.dasha.ro/rochii-office/rochie-cu-buzunare-si-carouri-casie-141731.html

Rochii cu franjuri

Dacă în acest sezon am căzut pradă fascinației pentru curentul western, în 2019 ne delectăm cu franjurii. Simbolul cowboy-ului, dar și al obsedantei flapper girl, franjurii sunt aplicați pe rochii care farmecă de la prima vedere. Mișcându-se grațios, dezvelindu-te în mod subtil, conferind dinamism apariției tale, aceste creații nu pot fi ratate în 2019. Apelează la o rochie cu franjuri strălucitoare și vei scăpa de dileme în ceea ce privește aparițiile tale fashion.



Sursă foto: Instagram / aurorashop

Itemuri în culori neon

Anii 80 își reiau puternic avansul asupra trendurilor, început în acest an. De data aceasta, nu ne mai raportăm doar la rochiile mini pe care le adorau divele anilor 80, cât mai ales la nuanțele puternice. Ca să le conferi atemporalitate, asociază-le cu siluete sport, precum în cazul acestui hanorac verde crud cu care nu ai cum să dai greș. Bineînțeles, e recomandat să eviți machiajul puternic al ochilor: iată o influență pe care ne bucurăm că am lăsat-o în trecut.



Sursă foto: Instagram / streetstyled

Paiete

Nimic nou aici: paietele au dominat și sfârșitul acestui an cu aceeași grandoare. Dacă există o diferență față de ceea ce îmbrăcam în trecut, aceea e legată mai degrabă de prezența paietelor pe itemuri mai degrabă casual, așa cum sunt bluzele, pantalonii sau chiar blugii. Ne place creația artistic purtată de fotomodelul din imaginea de mai jos, asociată cu o cămașă model victorian și cu cizme înalte, peste genunchi. Colierul statement e accentul perfect!



Sursă foto: Instagram / styledumonde

Rochii și fuste cu pliseuri

Acum câțiva ani, pliurile au făcut furori în moda străzii și se pare că în 2019 ne amintim cât de bine ne-am simțit în compania lor. Distincția e acum realizată la nivelul croiului și al stilului: dăm la o parte creațiile ultra romantice, acele fuste midi pe care le adoram, și investim acum mai degrabă în rochii cu touch minimalist. Ne face cu ochiul superbul model purtat în imaginea de mai jos, perfect asociat cu pantofii sport!



Sursă foto: Instagram / heatherlsales

Umeri accentuați

Credem că ai prins mișcarea trendurilor în 2019: elogiem o influență oarecare, apoi ne mai amintim de un trend din anii 80. Fără nicio urmă de îndoială, decada disco e cea mai puternică influență a momentului. De data acesta, cinstim umerii accentuați: ai nevoie ca de aer în modă de un top bijuterie, precum cel creat de Rodarte, de mai jos. Dacă asociezi cu sclipiri argintii, nu ai ce să îți reproșezi!



Sursă foto: Instagram / rodarte

Pantofi statement fara toc

Daca pana acum eram obisnuite sa consideram pantofii cu toc drept bijuteria absoluta a garderobei noastre, se pare ca lucrurile se schimba in 2019. Pe podium am vazut sandale, balerini, mocasini cu puf, cu blana, cu franjuri, toate emanand opulenta si rafinament. Poarta o pereche de flats ce ar face-o mandra pe Dorothy din Oz si asociaza cu itemuri casual, asa cum sunt blugii sau rochiile simple, casual, de zi.



Sursă foto: Instagram / ladenzeile.de



Acestea sunt trendurile care vor domina in 2019. Investeste in aceste piese vestimentare si vei straluci de gratie si stil in anul care vine.