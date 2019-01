Frumusetea coreeana se bazeaza pe o serie de produse cosmetice create pe baza tehnologiei de fermentare, pe un ritual de ingrijire complex, format din 10 pasi, si pe credinta ca ingrijirea pielii joaca un rol vital in starea de bine a unei persoane.

Ce este K-beauty?

Cei 10 pasi de ingrijire coreeana a pielii

Demachierea cu un produs bogat in uleiuri sau acid hialuronic, pentru a inlatura machiajul si impuritatile, in special in zona ochilor si a buzelor; A doua etapa a demachierii implica un produs mai usor, pe baza de apa sau un spumant, pentru a inlatura factorii poluanti si pentru a avea un ten cu adevarat curat; Exfolierea care este recomandata de cel mult trei ori pe saptamana, pentru a inlatura punctele negre si celulele moarte ale pielii; Urmeaza tonifierea, care ajuta la echilibrarea pH-ului pielii, asigura curatarea in totalitate a tenului si faciliteaza patrunderea cremei in piele; Urmatorul pas este specific ritualului de infrumusetare coreean si presupune tot o forma de tonifiere/hidratare, dar cu un produs specific, sub forma de spray, care ajuta la regenerarea celulara; Aplicarea unui serum cu proprietati anti-aging, care contine acid hialuronic si care ajuta la indepartarea petelor si a cosurilor de pe fata; Aplicarea mastii de fata, recomandata fiind una din gama Sheet Mask, de unica folosinta; pentru a alege cea mai buna masca, in functie de ingredientele sale, trebuie sa-ti cunosti foarte bine tenul, sa stii la ce tip de nutrient raspunde mai bine; masca trebuie lasata pe fata intre 15 si 20 de minute, pentru a permite intinerirea tenului. Aplicarea cremei de ochi, doar in jurul acestora, prin tamponarea pielii cu varful degetului inelar; Hidratarea tenului, cu crema, gel sau lotiune, in functie de preferintele tale. Fii sigura ca de la acest pas nu te abati in nicio zi si ca aplici crema pe fata, atat dimineata, cat si seara, pe gat si pe decolteu; Daca ritualul este realizat dimineata, neaparat trebuie sa te dai pe fata cu o crema cu factor SPF, pentru a te proteja de razele daunatoare ale soarelului, indiferent de temperaturile de afara.

Ingrijirea pielii cu ajutorul cosmeticelor coreene bio

Frumusetea coreeana sau K-beauty pune accent pe rezultatele pe termen lung si te indeamna sa iti intelegi caracteristicile propriului ten inainte sa adopti tratamentul cu cosmetice coreene . Chiar daca exista o diferenta de pigment intre tenul asiatic si cel european, urmarea unui ritual de infrumusetare hranit cu proprietatile cosmeticelor coreene, te poate ajuta sa obtii invidiata piele ca de portelan a femeilor din Asia. Important in acest ritual este sa te relaxezi si sa te bucuri de starea de bine pe care o oferi tenului tau in fiecare zi.Cosmeticele coreene bio aduc beneficii tenului pe termen lung, deoarece au ca obiectiv principal hranirea pielii cu nutrienti, si nu acoperirea defectelor. Daca folosirea acestor cosmetice este sustinuta de un stil de viata sanatos, cu activitati in aer liber si de o dieta echilibrata, cosmeticele coreene isi vor face efectul si tenul tau va radia de sanatate si frumusete ca cel al asiaticelor.

Ingrijirea pielii ar trebui sa joace un rol important in rutina ta de zi cu zi, iar cei 10 pasi de infrumusetare sunt rezultatul unei culturi care pune accent pe sanatate si pe bucuria de a te simti frumoasa in fiecare zi.