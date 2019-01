"Referitor la ouale contaminate cu Fipronil provenite din judetul Teleorman, in urma notificarii si a listei de distributie transmise de colegii din acest judet, s-a constatat ca 36.000 bucati oua au fost distribuite catre o societate din judetul Olt . DSVSA Olt a dispus imediat verificarea societatii, in urma controlului efectuat, societatea din Olt a demarat procedura de retragere, fiind retrase de la comercializare un numar de 6.000 de bucati oua, care au fost dirijate catre o unitate de neutralizare, conform procedurilor", se precizeaza in comunicatul DSVSA Olt.

Institutia a informat ca in ce priveste ouale de la fermele din judetul Olt, rezultatele probelor prelevate anul trecut au fost corespunzatoare.

Peste patru milioane de oua contaminate cu Fipronil au fost descoperite in luna noiembrie anul trecut intr-o ferma din localitatea Draganesti Vlasca, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Teleorman. Ouale in cauza au fost sechestrate si vor fi distruse.