"Constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii Pitis Petre, Neda Florea, Visan Mircea, SC Tel Drum SA, Ion Florian, SC WFA Impex SRL. Cu drept de contestatie in 3 zile de la comunicare", se arata in decizia tribunalului, potrivi Digi24.

SC Tel Drum SA, Petre Pitis si Mircea Visan, ca reprezentanti ai companiei, au fost trimisi in judecata in decembrie 2017 pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata si SC WFA Impex SRL, persoana juridica, dar si Ion Florian, reprezentant al WFA Impex SRL, si Neda Florea, reprezentant al Tel Drum SA.

La DNA se afla in ancheta o alta parte a dosarului "Tel Drum", in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este cercetat pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte savarsite in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.