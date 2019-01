“In Romania exista tabuuri in continuare, e o chestie tinuta sub perdea. Mare mi-a fost surpriza sa constat ca sunt si pacienti adusi la medic de sotii, de partenere, pentru a relata problema asta, iar ei efectiv nu pot sa discute. E lipsa unei educatii legate de viata sexuala care nu s-a facut probabil in adolescenta, cand ar fi trebuit sa se faca. Pentru ca majoritatea pacientilor care se confrunta cu chestia asta sunt de peste 50 de ani si putem sa presupunem ca atunci cand erau adolescenti, in liceu, nu au beneficiat de niciun fel de educatie sexuala. Asta ar fi problema principala pentru care disfunctia erectila e privita ca un subiect tabu, o chestie despre care mai mult se susoteste”, afirma dr. Justin Aurelian, doctor in stiinte medicale si medic primar urolog, care trateaza cu succes pacientii cu disfunctii erectile in cadrul clinicii OK Medical din Bucuresti.

De altfel, medicii spun ca erectia normala si viata sexuala de calitate sunt atribute ale sanatatii. Deseori, problemele apar si din cauza asteptarilor legate de performanta sexuala care este una individuala. Raportarea la cunoscuti, prieteni, apropiati poate genera nemultumire, stres, angoasa, cu agravarea disfunctiei erectile. Insa aceasta poate fi generata de multe alte situatii.



“Pacientii afectati din punct de vedere psihologic la care manifestarea e disfunctie erectila sunt tot mai multi. Aceasta apare din cauza conditiilor de mediu, a solicitarii la locul de munca sau a stresului in familie. Poate nu a fost diagnosticata de la inceput componenta aceasta psihologica. Exista si alte cauze: la pacientii cu diabet zaharat, cauza este clar vasculara. La pacientii varstnici, peste 55-60 de ani, poate fi o componenta legata de adenomul de prostata sau de alta suferinta a prostatei. Alta cauza o reprezinta dislipidemiile care produc in timp ateroscleroza: orice pacient care are probleme cu aparatul cardiovascular poate sa se prezinte la urolog cu manifestarea principala de disfunctie erectila, pentru ca apare un grad de ateroscleroza la nivelul vaselor”, completeaza specialistul.

Lipsa erectiei poate fi generata si de excesul ponderal

Lipsa erectiei sau imposibilitatea mentinerii acesteia pentru o viata sexuala implinita pot fi generate si de excesul ponderal. Acesta perturba echilibrul hormonal, iar scaderea nivelului de testosteron produce tulburari erectile. De vina poate fi si fumatul, responsabil pentru multe probleme grave de sanatate. Asadar, in aceste conditii vizita la medicul urolog devine obligatorie, iar evaluarea este una complexa.

“Evaluarea medicala consta intr-o anamneza care ar trebui sa fie cat mai completa, adica o discutie in care sa stabilim daca exista elemente patologice legate de functia sexuala, de functia urinara, de prezenta sau absenta altor boli care ar putea sa aiba impact negativ (diabetul zaharat), prezenta sau absenta unei partenere, daca pacientul e casatorit sau nu, daca are multiple partenere sexuale, daca a suferit traume psihice sau traumatisme neurologice care pot da disfunctie erectila. Anamneza e foarte importanta in stabilirea tratamentului. Dupa aceea se face un examen clinic, in mod normal ar trebui sa se faca un examen clinic complet, centrat pe aparatul urogenital, si ulterior sunt necesare o ecografie de aparat urogenital, care include aparatul urinar, rinichii si vezica urinara, prostata. Pentru afectarea vasculara, trebuie facuta si o ecografie peniana. Dupa aceasta ecografie completa sunt necesare investigatiile legate de dozarile hormonale, de glicemie, colesterol, trigliceride, mai ales daca pacientul e obez, hemoleucograma. De multe ori, e necesara si o evalare cardiologica legata de tratamentul ulterior, pentru ca tratamentul medicamentos pentru disfunctie erectila poate fi contraindicat la pacientii cu afectiuni cardiologice severe”, descrie tabloul investigatiilor medicul primar urolog Justin Aurelian.

Disfunctia erectila se trateaza

“Exista terapia cu unde de soc de intensitate joasa, care e o terapie relativ noua: sunt unde de soc pe care pacientul le poate tolera relativ usor, care se administreaza la nivelul penisului, la nivelul corpilor cavernosi, care au rolul de a elibera in circulatie factori de crestere vasculari. Acesti factori de crestere stimuleaza formarea de noi vase in corpii cavernosi. Avand o retea mult mai bogata vasculara, atunci cand se declanseaza erectia, sangele intra in cantitate crescuta in penis si erectiile sunt mai ferme. Din punct de vedere medical, nu are contraindicatii, practic aceste unde de soc sunt de joasa intensitate, nu produc microtraumatisme, leziuni. Singura contraindicatie relativa pe care o vad eu din prisma de chirurg e la pacientii care prezinta tulburari de coagulare sau care sunt pe tratament anticoagulant”, descrie medicul urolog terapia cu unde de soc pentru disfunctie erectila.

Terapia cu unde soc

“Rezultatele sunt pe termen lung, e un avantaj fata de terapia medicamentoasa. Rezultatele pot dura 6 pana la 8 luni dupa terminarea tratamentului. Bineinteles ca sesiunea de tratament poate fi repetata o data pe an sau atunci cand pacientul considera ca erectia nu mai corespunde asteptarilor. Rezultatele sunt influentate si de varsta pentru ca varsta isi pune amprenta in toate afectiunile”, spune dr. Justin Aurelian.

Insa, conditia esentiala este ca pacientii cu astfel de probleme sa primeasca un diagnostic din partea unui medic. Pe langa terapiile medicamentoase, geluri cu aplicatii locale sau injectii, exista si tratamente moderne care pot trata discuntia erectila.Potrivit unui comunicat remis 9am, terapia cu unde de soc se poate face in 6 sedinte, de cate 15-20 de minute, iar pacientul este monitorizat permanent prin chestionare despre calitatea erectiei si vietii sexuale ulterioare terapiei.Medicul primar urolog, specializat in tratarea disfunctiilor erectile, atrage atentia si asupra terapiilor care promit vindecarea disfunctiei erectile, dar care nu sunt administrate de catre un medic.

“Eu nu le recomand daca nu sunt prescrise la indicatia medicului. Riscurile ar fi sa dea o gramada de bani pe nimic, sa nu apara niciun efect (asta ar fi cel mai putin grav). Riscurile mai mari ar fi sa faca niste complicatii dupa administrarea lor, pentru ca nu poate garanta nimeni ca ceea ce e trecut pe cutie se afla si in comprimatul respectiv. Cel putin in cazul disfunctiei erectile sunt foarte multe suplimente care contin la randul lor medicamente de sinteza si automat pot da erectie, chiar au fost cazuri de erectie prelungita si au aparut alte complicatii. Eu nu recomand ca pacientul sa ia suplimente ca asa a citit pe internet, dar nici nu stiu de unde vin. O parte nu au dovezi stiintifice si in plus e greu de dovedit ca ele contin exact ce spun pe eticheta”, avertizeaza medicul urolog.

Specialistul avertizeaza asupra utilizarii suplimentelor cu testosteron

Medicul avertizeaza si asupra folosirii suplimentelor cu testosteron pentru cresterea masei musculare pentru ca pot afecta erectia. De asemenea, medicul atrage atentia si asupra amanarii vizitei la specialist.

“E mult mai greu sa tratezi un pacient care are o disfunctie erectila severa, decat un pacient care are o disfunctie erectila usoara. Daca el vine inca de la primele semne, putem diagnostica o alta afectiune care i-a indus aceasta disfunctie erectila si care poate sa fie cu risc vital, cum este diabetul zaharat, sau putem sa avem rezultate mult mai bune legate de terapie. Daca el tot amana si vine cand nu mai are erectie aproape deloc, bineinteles ca si rezultatele vor fi pe masura. Una e sa pleci de la zero si sa ajungi la 30%, poate nici atat si alta e sa pleci de la 40% si sa ajungi la 70%”, concluzioneaza specialistul.