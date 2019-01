"Dotarea tuturor instantelor de judecata cu echipamente de videoconferinta.

Ministerul Justitiei a initiat procedura de achizitie publica pentru dotarea tuturor instantelor de judecata cu echipamente de videoconferinta.

Echipamentele care vor fi achizitionate vin in completarea dotarii existente, la nivelul sistemului judiciar. In prezent, aproximativ 40% dintre instante nu sunt dotate cu astfel de echipamente.



La nivelul instantelor de judecata sistemele de videoconferinta sunt folosite atat pentru operatiuni administrative, cat si in cadrul activitatilor cu specific judiciar cum ar fi videoconferinta transfrontaliera (de ex. audiere de martori) sau videoconferinta intre institutii ale sistemului judiciar din Romania (de ex. audiere de persoane private de libertate direct din penitenciar, audiere martori cu identitate protejata etc.).



Utilizarea acestor echipamente la nivelul instantelor de judecata va contribui la cresterea calitatii actului de justitie si reducerea costurilor sistemului judiciar, prin utilizarea mijloacelor moderne si eficiente de comunicare la distanta.

In perioada 2016-2017, au fost transportate in vederea prezentarii in fata organelor judiciare, in medie, aproximativ 157.000 de persoane private de libertate / an.

Incepand cu luna decembrie 2017, toate penitenciarele din Romania sunt dotate cu sisteme de videoconferinta", a scris Tudorel Toader pe Facebook.