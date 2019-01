"La initiativa colegului nostru din SCJU Craiova, domnul doctor chirurg Liviu Vasile, vom manca, impreuna cu rezidentii nostri, un sandwich, in fata cantinei interzise pentru rezidenti! Ora de masa, 12.30! Domnul doctor e de garda si refuza sa mai ia masa in cantina, in aceste conditii.. E modul nostru de a ne declara solidaritatea fata de rezidentii care nu vor mai putea lua masa gratuit, in spital, in zilele in care sunt de garda!!", a scris pe Facebook medicul Livia David, de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova.

Actiunea vine dupa aparitia unui anunt potrivit caruia spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialisti sau primari, nu si pentru rezidentii care fac garzi. "Medicii rezidenti care doresc sa manance la bucataria spitalului o pot face contra cost", scrie in anuntul semnat de directorul medical al spitalului, Mihaela Cheie.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Craiova, Cristiana Geormaneanu, a declarat pentru News.ro ca decizia ca medicii rezidenti de garda sa nu mai manance gratuit la cantita unitatii medicale nu a fost luata de conducerea unitatii medicale, ci de catre firma care asigura serviciile de hrana.

"Nu este decizia spitalului. Spitalul niciodata nu a asigurat masa in mod gratuit medicilor rezidenti, cel care a decis acest lucru a fost furnizorul de servicii de masa, care pana anul trecut a asigurat masa medicilor rezidenti suportand contravaloarea acesteia. Cu data de 1 ianuarie, acest furnizor a decis ca nu doreste sa suporte contravaloarea mesei", a afirmat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Craiova.

Ce spune Sorina Pintea despre aceasta situatie

Ea a precizat ca medicii rezidenti pot manca la cantina unitatii medicale, achitand insa contravaloarea unei mese, care este de 10 lei pe zi.

"Medicii rezidenti pot servi masa la cantina spitalului, dar contracost. Contravaloarea unei mese este de 10 lei pe zi. Motivul furnizorului este ca sunt foarte multi rezidenti si nu mai poate sa le suporte masa. Spitalul nu a schimbat nicio regula. Nu este singurul spital din tara care nu asigura masa rezidentilor. Rezidentii sunt platiti de Ministerul Sanatatii, nu de spital. Spitalul nu si-a schimbat nicio regula in ceea ce priveste asigurarea meselor in timpul garzii pentru medicii rezidenti. Decizia a fost luata de firma care asigura serviciile de hrana”, a mai spus Cristiana Geormaneanu.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat ca medicii rezidenti nu au masa asigurata, spunand ca nu crede ca ar fi "foarte mult" ca acestia sa achite, de doua ori pe luna, contravaloarea mesei, adica 10 lei. Pintea a mai spus ca un medic rezident are un salariu intre 2.500 si 6.000 de lei.