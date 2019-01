O idee mult mai buna este sa imprumutam cateva elemente noi, dar sa alegem (sau sa pastram) acele piese de decor pe care ne putem baza intotdeauna, mai ales daca vorbim despre mobilier.

Nu avem de ce sa ne grabim, de exemplu, sa renuntam la coltar sau la patul cu tablie - vor fi la moda inca multa vreme, chiar daca in variante imbunatatite. In continuare, povestim si despre alte piese de mobilier care au rezistat oricaror tendinte si de care, cel mai probabil, nu ne vom putea lipsi nici in viitor.

1. Mobilierul incastrat

Rafturile incastrate sunt o idee excelenta atunci cand vrei sa castigi spatiu. Arata elegant, functioneaza in orice incapere (hol, living, bucatarie) si sunt simplu de realizat pe comanda. Exista, desigur, si un dezavantaj: nu le poti muta, insa daca esti sigur ca ai facut alegerea potrivita, nici nu va fi cazul.

2. Coltarul

Oricate modele noi de canapele s-ar ivi pe piata, niciunul nu poate egala clasicul coltar cand vine vorba despre a corespunde cat mai multor cerinte. Astfel de coltare sunt extensibile, au lada de depozitare, sunt fixe sau modulare si nici la capitolul design nu sunt mai prejos decat alte tipuri de canapele.

3. Masa cu piedestal

Are o istorie lunga si iata ca ne place si astazi. Masa cu piedestal, in loc de patru picioare, este ideala pentru un pranz cu multi meseni, dar si pentru cinele in doi. Este realizata de obicei din lemn, functioneaza in orice spatiu si cu orice tip de scaune.

4. Masuta de cafea din marmura alba

O piesa clasica este si masuta de cafea din marmura alba, in stil baroc, dar o masa cu blatul realizat din piatra este o alegere la fel de buna, nu doar pentru ca piatra este un material mai putin costisitor, ci si pentru ca poate fi prelucrata si decorata in fel si chip.



5. Patul cu tablie

Desi paturile cu tablie nu sunt neaparat cele mai cautate, au multe avantaje. Sunt, in primul rand, o alegere clasica. Apoi, tablia poate fi tapitata sau realizata din lemn simplu sau bogat oramentat, asa ca primesc un punct in plus cand vine vorba despre design. In sfarsit, un pat cu tablie e mai potrivit decat un pat clasic in casa cuiva care obisnuieste sa citeasca inainte de culcare.



6. Fotoliul lounge

Acest tip de fotoliu isi are originea in antichitate (Egiptului, Grecia, Roma) si este inca prezent în multe case. ExplicaČ›ia este simpla: este confortabil, creeaza contextul potrivit pentru conversatii intime si poate avea o structura foarte diferita de la un model la altul.