Pana vineri dimineata, "vremea va fi in general inchisa, cu precipitatii mai ales seara si noaptea. Acestea vor fi in general sub forma de ninsoare, insa exista probabilitatea ca trecator sa se semnaleze si lapovita sau ploaie ceea ce va determina aparitia poleiului. In dimineata zilei de vineri grosimea stratului de zapada se va situa in jur de 12-16 cm, izolat mai mare. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 1 grad, iar cea minima va fi de -3...-1 grad", se arata in informarea meteo.

Pana vineri seara la ora 20:00, "cerul va avea innorari si trecator va mai ninge slab, dar grosimea stratului de zapada nou depus va fi, cel ai probabil, nesemnificativa. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima va fi in jur de 1 grad", mai arata meteorologii.

