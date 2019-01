UPDATE 12:50- In dimineata zilei de vineri vor fi ninsori ce vor depune strat nou de zapada consistent, iar vantul se va intensifica, temporar cu rafale de 60...65 km/h, viscolind sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii.

Vizate sunt judetele Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi.

Avertizarile de ninsori si precipitatii mixte, actualizate

Vor fi intensificari temporare ale vantului in estul teritoriului si in zona montana inalta, cu rafale in medie de 50-60 km/h, viscolind sau spulberand zapada. In prima parte a zilei de vineri, vantul se va intensifica si in sudul Olteniei, unde va determina transport de zapada, precum si in Dobrogea.

Pana vineri la ora 12:00, "vor fi perioade cu precipitatii, predominant ninsori, in toate regiunile si se va depune strat nou de zapada local mai consistent, in special in Moldova.

In Dobrogea, sudul si estul Munteniei, precum si in sud-estul Moldovei vor fi precipitatii mixte ce vor favoriza formarea poleiului, iar cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp.

Mai ales in noaptea de joi spre vineri si pe parcursul zilei de vineri, vor fi intensificari temporare ale vantului in jumatatea de est a teritoriului si la munte, cu viteze mai mari, rafale in medie de 55...65 km/h, pe crestele montane si in Moldova, unde ninsoarea va fi viscolita", anunta meteorologii.