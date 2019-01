"Am facut o plangere prealabila pentru a ataca acel decret, care din punctul nostru de vedere s-a facut ilegal. Instanta este cea care va stabili acest lucru. Nu ministrul Apararii doreste schimbarea sefului Statului Major al Apararii, ci discutam de o incetare a mandatului dupa patru ani de zile, cu posibilitatea prelungirii cu pana la un an de zile. Experienta pe care am urmarit-o in MApN, in ultimii 28 de ani - ca s-a facut o singura prelungire in toata aceasta perioada (...). S-a ajuns la incetarea unui mandat de drept dat de lege si decizia mea a fost sa nu prelungesc acest mandat, pe argumente cat se poate de obiective. In primul rand, nu voi discuta in acest moment calitatea domnului general Ciuca, pentru ca este un om extraordinar, este un om respectat peste tot si toata imaginea pe care a adus-o Armatei este una extraordinara, dar nu era corect fata de ceilalti generali, care teoretic se incadreaza la aceasta nominalizare, nu as fi vrut sa transmit un semnal in Armata Romaniei de lipsa de lidership si de criza de lidership, nu este cazul", a sustinut Les, la Digi24, citat de Romaniatv.net.

Les considera ca lipsa dialogului a fost principala cauza ce dus la aceasta situatie, insa doar instanta este cea care poate stabili cine a avut dreptate.

"Vom vedea ce spune instanta. S-ar putea sa-i dea dreptate domnului presedinte si atunci domnul Ciuca sa ramana sef al Statului Major al Apararii pana la sfarsit. Eu am contestat acest decret, consider ca este ilegal, nu are semnaturile celor doi actori: avizul prim-ministrului si al ministrului", a afirmat Les.