Emisiunea urmeaza sa fie difuzata de sambata pana marti, de la ora 20.00, noteaza adevarul.ro.

Primii concurenti anuntati au fost artistul Mario Fresh, atleta Andreea Arsine si cantareata Ami, insa, la acest moment lista a fost completata atat cu celelalte sapte nume din echipa Faimosilor, cat si cu alte zece din echipa Razboinicilor.

Deocamdata nu s-a anuntat daca formatul din acest an va mai presupune si antrenori si daca acestia ar urma sa fie tot Giani Kirita si Ionut Sugacevschi.

Emisiunea va avea loc tot in Republica Dominicana, iar marele premeiu va fi in valoare de 100.000 de euro.

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Faimosi

1.(19 ani) - cantaret si pasionat de fitness.2.(30 de ani) - practica atletismul de la 8 ani si are in spate 11 ani de performante, a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).3.(29 de ani) - cantareata, pasionata de fitness si adepta unui stil de viata echilibrat, sanatos.4.(29 de ani) - fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. De-a lungul timpului, el a avoluat in cadrul mai multor cluburi, dintre care: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Este fratele cantaretei Elena Gheorghe.5.(25 de ani) - instructor de fitness si aerobic, dar si model.6.(24 de ani) - campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro.7.(32 de ani) - multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo, instructor de fitness si aerobic.8.(27 de ani) - multiplu campion mondial la Kempo, campion RXF, la categoria 66 de kilograme.9.(27 de ani) - atleta, vicecampioana nationala la proba de 800 de m, instructor de fitness, pasionata si de ski, patinaj si tenis.10.(23 de ani) - campion national si european la MMA, pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal.

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Razboinici

1.(30 de ani) - luptator de MMA, care a obtinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.2.(21 de ani) - practica dansul sportiv, este fratele lui Alex Nedelcu, fost concurent in primul sezon Exatlon.3.(40 de ani) - antrenoare de judo.4.(24 de ani) - coregraf si dansator, pasionat de fotbal, tenis si inot.5.(23 de ani) - instructor sportiv, are la activ 9 ani de handbal de performanta.6.(22 de ani) - atleta desavarsita, detine mai multe titluri nationale si internationale.7.(29 de ani) - a practicat sporturi precum karate, volei, box, judo.8.(27 de ani) - instructor de fitness.9.(19 ani) - practica karate si e detinatoarea unor importante titluri nationale, europene si mondiale.10.(19 ani) - practica dansul contemporan si modern.

Primul sezon Exatlon a fost castigat de faimosul Vladimir Draghia in fata razboinicului Ionut Sugacevschi, iar castigatoare in al doilea sezon a fost razboinica Beatrice Olaru, in fata razboinicului Alin Andronic.