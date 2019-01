Vecinii care au observat atacul au declarat ca mai multi agresori, ce purtau cagula si erau inarmati cu bate de baseball, au patruns in casa locuita de romani spargand mai multe ferestre si au devastat interiorul locuintei.

"Casa era distrusa, toaleta era avariata, era sange peste tot, cioburi peste tot. Adolescentii erau sus, in camera din spate, erau foarte inspaimantati. A fost o scena oribila. Suntem in 2019 si te gandesti ca am depasit astfel de lucruri in tara noastra", a povestit un martor, potrivit Digi24.

Potrivit unui consilier local, incidentul a fost unul izolat.

"Marea majoritate a oamenilor de aici conlocuiesc pasnic cu oameni de toate nationalitatile si trebuie sa spunem ca asa stau lucrurile", a spus acesta.

Cu toate acestea, si luna trecuta o familie de romani din Belfast a scapat cu viata ca prin urechile acului, cand cineva a dat foc casei in care erau.