"Il cearta doamna ministru pe presedintele republicii si da cu el de pamant de ma face sa-mi creasca inima. Chiar isi incepe postarea cu sintagma "atat poate" ceea ce ma face sa cred ca nu doamna ministru a scris, pentru ca probabil ar fi scris "decat atat poate".

Aflu astfel de ce eu, ca luptator in cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, am un pistol fabricat in Romania anilor ’90 care de multe ori se blocheaza la trageri si pe care il port intr-un holster cumparat de mine de pe un site. La fel cum mi-am cumparat si genunchierele si cotierele. Si cum mi-am cumparat ochelarii tactici. Si manusile tactice. Si ghetele. Si cagulele. Aaa…de fapt cum mi-am cumparat tot echipamentul. Chiar si pantalonii, bluza, tricourile, centura, cureaua pentru arma principala (si ea mai batrana decat tata). Am primit de la politie doar vesta antiglont, casca balistica, un baston telescopic si cele doua arme. De un an si trei luni, de cand sunt la SAS, am tras cu ele exact de 3 ori. Pentru ca nu e munitie.

Noroc ca e un poligon privat in Brasov unde cu 150 de lei poti trage vreo 50 de cartuse, cat sa nu uiti, dar nici atunci nu o poti face cu arma ta de la serviciu. Bine ca baietii de la SAS sunt pasionati si baga bani in meseria asta.

Vestea buna e ca, asa cum prevede programul de guvernare, politistilor li se vor mari salariile de la 1 ianuarie. Vestea proasta e ca marirea, desi a sunat pompos prin presa, de ajunsesera politistii sa fie invidiati, va fi in jur de 100 de lei, poate nici atat. Macar am aflat azi ca tot ce am scris mai sus e din vina presedintelui. Doar ca nu prea cred.

Eu cred ca e "decat" din vina dumneavoastra, doamna ministru, iar faptul ca in postarea dumneavoastra aduceti vorba de un coleg mort in timpul serviciului, reprezinta pentru mine cel mai abject mod de a va duce luptele politice.

Si ca sa nu se inteleaga gresit, nu, eu nu vorbesc in numele politistilor si nu reprezint pe nimeni in afara de propria-mi persoana:

Nume: Godina "Pronume": Marian", este mesajul publicat de Marian Godina pe blogul personal, potrivit Digi24.