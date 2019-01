Expertii au notat ca privitul la ecrane precum cele ale telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor in ora de dinainte de culcare poate tulbura somnul si afecteaza totodata sanatatea si starea generala a copiilor.

In plus, perioadele lungi dedicate utilizarii dispozitivelor mobile sunt asociate cu alimentatia nesanatoasa si sedentarismul.

Conform primelor recomandari referitoare la timpul petrecut in fata ecranelor emise de Colegiul Regal de Pediatrie si Sanatate a Copilului din Marea Britanie, parintii ar trebui sa impuna in acest sens termene si interdictii. Organismul a precizat, insa, ca parintii nu au de ce sa se teama ca utilizarea acestor dispozitive in restul timpului ar fi daunatoare, neexistand suficiente motive de ingrijorare in acest sens.

Parintii aud adesea ca astfel de dispozitive reprezinta un risc pentru copiii lor, insa ele sunt, de fapt, instrumente valoroase cu ajutorul carora cei mici pot explora lumea, a subliniat colegiul. Totusi, perioadele dedicate ecranelor nu ar trebui sa inlocuiasca activitatile sanatoase precum exercitiile fizice, somnul si petrecerea timpului cu familia.

Intrebari care ii ajuta pe parinti sa afle cat de sanatos folosesc copiii dispozitivele electronice

Timpul petrecut de familia dumneavoastra in fata ecranelor este tinut sub control?

Utilizarea ecranelor interfereaza cu ceea ce isi doreste sa faca familia dumneavoastra?

Utilizarea ecranelor interfereaza cu somnul?

Reusiti sa controlati consumul gustarilor in perioada de utilizare a ecranului?

In ghidul elaborat de colegiul britanic au fost incluse patru intrebari care ii pot ajuta pe parinti sa afle daca cei mici utilizeaza astfel de dispozitive electronice intr-un mod sanatos:a explicat specialistul., a precizat Davie.

Colegiul a recomandat ca ecranele sa nu fie utilizate in ora de dinainte de culcare din cauza dovezilor potrivit carora aceste dispozitive stimuleaza creierul, iar lumina albastra cauzeaza tulburari la nivelul productiei hormonului somnului, melatonina.

Totodata, specialistii au atras atentia ca utilizarea ecranelor poate distrage atentia copiilor, care risca sa nu constientizeze senzatia de satietate fapt ce, coroborat cu publicitatea, poate conduce catre un aport mai mare de alimente nesanatoase, scrie Agerpres.

Colegiul, care a emis aceste sfaturi sub forma unei analize publicate de British Medical Journal, a identificat ''dovezi substantiale'' ale unei asocieri intre obezitate si depresie si perioadele mai mari petrecute in fata ecranelor, insa a remarcat totodata ca dovada efectelor asupra altor probleme de sanatate a fost ''in mare masura slaba sau absenta''.



''Trebuie luata in calcul orice potentiala limitare a timpului petrecut in fata ecranelor in contextul unor informatii insuficiente cu privire la impactul continutului sau contextelor utilizarii ecranelor digitale'', au scris autorii studiului.

''Avand in vedere cresterea rapida in ultimul deceniu a perioadelor de utilizare a ecranelor de catre copii si tineri, la nivel international, (...) este nevoie grabnica de aprofundarea studiilor pentru intelegerea impactului contextelor si a continutului utilizarii ecranelor asupra sanatatii si starii generale copiilor si tinerilor, in special in relatie cu dispozitivele digitale mobile'', se arata in concluziile cercetarii.