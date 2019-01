Un barbat a murit dupa ce baraca in care locuia a luat foc

Un barbat in varsta de 60 de ani, din orasul Flamanzi, a murit in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce un incendiu a cuprins baraca din lemn in care locuia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.