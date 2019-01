Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta a fost chemat in dimineata zilei de miercuri, 9 ianuarie, pentru a acorda primul ajutor unei femei gasite zacand in zapada pe malul Canalului, in zona orasului Medgidia.

Medicii ajunsi la fata locului au constatat decesul victimei care are aproximativ 60-70 de ani. Femeia era descaltata, acoperita cu o patura, peste care era pusa o pereche de pantaloni.

La aceasta ora criminalistii fac primele investigatii, informeaza Adevarul.ro.