In perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberösterreich si Steiermark.

De asemenea, pot exista blocaje in circulatia rutiera si drumuri inchise in respectivele landuri.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena: 0043-1-503.24.65, 0043-1-505.23.81 si 0043-1-230.95.10., apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Austria: +43-699.117.26027.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, www.meteoalarm.eu, viena.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta” (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.