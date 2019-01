"Doresc sa felicit Liga Studentilor Romani din Strainatate, precum si reprezentantii sectorului privat pentru initiativa lor de a premia o parte dintre studentii romani care s-au distins prin cariera lor academica peste hotare. Acesti tineri sunt ambasadori ai culturii si ai educatiei romanesti si reprezinta un important vector in construirea imaginii tarii noastre.

In anul care tocmai s-a incheiat am reflectat cu totii asupra istoriei Romaniei centenare. Fara contributia tinerilor romani care au studiat peste granite nu s-ar fi putut pune bazele Romaniei moderne. Generatia pasoptista, de exemplu, s-a folosit de experienta studiilor in Europa de Vest pentru a promova ideea unor institutii democratice si moderne in tarile romane. Progresul tehnologic si cultural al tarii noastre a fost mereu facilitat de libera circulatie a ideilor, de cooperarea cu alte popoare din Europa si din lume.

In ultimii ani aceasta mobilitate a fost de cele mai multe ori unidirectionala.

Romania pierde cand tinerii nu gasesc acasa oportunitatile profesionale pe care le cauta

Romania are de pierdut de fiecare data cand un tanar nu gaseste acasa oportunitatile profesionale si personale pe care le cauta. Nu inseamna insa ca trebuie sa descurajam mobilitatea academica, pentru ca aceasta reprezinta o sursa importanta de parteneriate si contribuie la realizarea de proiecte economice sau de cercetare comune cu specialisti din alte state. In contextul globalizarii, tinerii romani care studiaza in afara granitelor pot deveni un catalizator pentru dezvoltarea economica si sociala a Romaniei", a spus Klaus Iohannis, potrivit dcnews

Presedintele Iohannis ii indeamna pe castigatorii galei sa isi foloseasca talentul si competentele pentru a contribui la progresul economic si social si pentru a-si folosi energia in proiecte de succes.

"In acest sens, indemn castigatorii de astazi sa isi foloseasca talentul si competentele pentru a contribui la progresul economic si social si pentru a-si folosi energia in proiecte de succes. Puneti in valoare educatia pe care ati primit-o aici, in Romania, si aratati intregii lumi ca romanii sunt un popor deschis si creativ!

Va felicit, dragi castigatori ai premiilor Ligii Studentilor Romani din Strainatate! Va doresc succes in activitatea voastra si sper ca veti reusi sa va transpuneti talentul in realizari notabile de-a lungul anilor care urmeaza, inclusiv in tara noastra. Cu ocazia celei de-a zecea editii a Galei, va urez "La multi ani!" si sunt convins ca evenimentul va continua sa fie un punct de reper in recunoasterea meritelor studentilor romani din intreaga lume", a adaugat seful statului.