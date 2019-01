"Deciziile CCR sunt definitive. Curtea nu judeca oameni, judeca exceptii, obiectii sau conflicte juridice de natura constitutionala", a spus Toader pentru Agerpres, potrivit dcnews.ro.

"Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in care am aratat ca au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in ceea ce priveste revocarea din functia de procuror sef al DNA, ca urmare a deciziei nr. 358 din 30 mai 2018 pronuntata de Curtea Constitutionala", se arata intr-un raspuns al Parchetului General.

Kovesi sustine ca nu a avut posibilitatea sa se apere in fata Curtii Constitutionale si nici nu a putut formula o cale de atac impotriva deciziei luate de judecatorii constitutionali.