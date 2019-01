"Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in care am aratat ca au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in ceea ce priveste revocarea din functia de procuror sef al DNA, ca urmare a deciziei nr. 358 din 30 mai 2018 pronuntata de Curtea Constitutionala", se arata intr-un raspuns al Parchetului General la solicitarea Agerpres.

Kovesi sustine ca nu a avut posibilitatea sa se apere in fata Curtii Constitutionale si nici nu a putut formula o cale de atac impotriva deciziei luate de judecatorii constitutionali.

"Motivele pe care le-am invocat in actiune au vizat faptul ca, prin decizia sa, Curtea Constitutionala a hotarat revocarea din functie, desi nu am avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu am fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu am avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de 'intervenienta', pentru a exprima un punct de vedere in apararea mea. Decizia Curtii Constitutionale nu a putut fi contestata, inexistenta unei cai de atac fiind stabilita de insasi motivarea deciziei Curtii Constitutionale. Astfel, am reclamat si faptul ca nu exista in dreptul intern un temei de drept prin care sa poata fi exercitata o cale de atac impotriva deciziei Curtii Constitutionale nr. 358 din 30 mai 2018", afirma Kovesi.

Kovesi sustine nu au fost respectate garantiile unui proces echitabil in cazul revocarii sale

Laura Codruta Kovesi a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA printr-un decret emis pe 9 iulie 2018 de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.

Pe 30 mai 2018, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Prin aceeasi decizie, CCR a stabilit ca presedintele Iohannis sa emita decretul de revocare.

In prezent, Kovesi este procuror la Parchetul General - Serviciul de indrumare si control.