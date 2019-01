Tocmai de aceea este important sa urmezi cativa pasi de la pregatirea, prepararea si pana la depozitarea alimentelor ca sa previi bolile care pot fi transmise prin alimente, cea mai comuna dintre acestea fiind toxiinfectia alimentara. In cazul in care, totusi, te confrunti cu simptomele asociate toxiinfectiei alimentare, trebuie sa stii ca exista FILTRUM®, o solutie naturala, ideala de avut mereu la indemana pentru cazurile neprevazute. FILTRUM® te va ajuta sa te recuperezi mai repede pentru ca actioneaza ca un burete, eliminand bacteriile patogene si toxinele care iti cauzeaza starea de rau.

Pentru prevenirea toxiinfectiei alimentare este important sa stii cum trebuie sa prepari corect alimentele, chiar si atunci cand gatesti acasa. Iata, asadar, care sunt regulile de care trebuie sa tii cont:

Spala-te pe maini

Gateste la temperatura potrivita

Mainile sunt una din principalele cai prin care se pot raspandi cu usurinta bacteriile pe suprafete de lucru si pe ustensilele pe care le folosim. Asa ca primul pas este sa te speli bine pe maini, cu apa calda si sapun, inainte sa te apuci de gatit. La fel de important este si sa te speli pe maini de fiecare data dupa ce ai atins carne cruda sau cosul de gunoi.Temperatura la care gatesti alimentele este foarte importanta, deoarece te asigura ca toate bacteriile au fost eliminate. Bacteriile se pot inmulti rapid atunci cand este atins intervalul 4 si 60 de grade Celsius si de aceea este recomandat ca temperatura de gatire sa fie mai mare de 75 grade Celsius.

Totodata, este important ca alimentele sa fie gatite complet, in special cele care pot favoriza aparitia toxiinfectiei alimentare, precum carnea de pasare, ouale, pestele, orezul si chiar salata sau legumele. Alte alimente carora este bine sa le acorzi o atentie sporita sunt cele pe baza de produse lactate. Acestea trebuie sa fie preparate termic si refrigerate cat mai repede.

Ai grija cand folosesti oua crude

Desi este recomandat ca ouale sa fie preparate termic inainte de consum, exista si retete care presupun folosirea oualor crude, asa cum este maioneza de casa sau tiramisu. Ouale poarta bacterii care pot contamina atat coaja, cat si interiorul, asa ca e recomandat sa le speli bine cu apa inainte de a le prepara, dar si sa eviti folosirea oualor cu coaja crapata sau murdara.

Chiar daca sunt consumate mancaruri in care s-a folosit ou crud, ar fi bine ca femeile insarcinate, copiii si persoanele in varsta sa le evite.

Depoziteaza in conditii optime

Odata ce ai terminat de preparat mancarea, o poti lasa sa se raceasca timp de doua ore inainte de a o depozita la rece. Pune mancarea in recipiente cu capac si pastreaza-le in frigider. In mod normal, mancarea gatita poate fi tinuta in frigider timp de cateva zile, insa preparatele cu carne si legume ar trebui sa fie consumate in cel mult patru zile.

In cazul in care vrei sa pastrezi mancarea pentru mai mult timp, poti depozita separat mancarea gatita de alimentele crude.

Reincalzeste corect mancarea

Asa cum este important sa prepari corect termic alimentele, la fel de important este si modul in care reincalzesti mancarea, fie ca este vorba de cuptorul aragazului sau cuptorul cu microunde. Specialistii de la MayoClinic sustin ca o temperatura neuniforma creste riscul de inmultire al bacteriilor.

Tocmai de aceea este important sa reincalzesti integral alimentele deja gatite, de preferat la o temperatura mai mare de 75 grade Celsius. Printre alimentele care necesita o mai mare atentie se numara orezul si cartofii.



Igiena in bucatarie este esentiala si te ajuta sa previi raspandirea bacteriilor atunci cand gatesti mancarurile tale preferate. Pe langa igiena, gatirea la o temperatura optima si depozitarea ulterioara a alimentelor, sunt cateva dintre regulile care te asigura ca vei gati mancaruri sanatoase, daca le vei urma.