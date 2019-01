"Astazi este ultima zi a mandatului de 6 luni pentru care am fost delegata in functia de procuror sef al DNA. Am acceptat cu greu aceasta functie interimara, la solicitarea conducerii Ministerului Public, intr-un moment in care DNA se afla intr-o situatie dificila. Urma ca in scurt timp sa aiba loc o procedura de desemnare a procurorului sef numit, cu un mandat de trei ani. Din ratiuni care nu au depins de mine, aceasta perioada s-a prelungit pana dupa incheierea celor 6 luni.

In aceasta perioada mi-am propus sa fac tot ce depinde de mine pentru ca DNA sa functioneze bine, in ciuda climatului ostil la care institutia a trebuit sa faca fata. Am incercat sa asigur o perioada de echilibru si de normalitate, folosind metode democratice de conducere.

Primul meu obiectiv a fost acela de a face in asa fel incat, din punctul de vedere al functionarii si al organizarii interne a DNA, sa rezolvam impreuna toate problemele pentru a putea sa ne desfasuram activitatea in conditii bune, conform competentelor legale si puterilor noastre si in limitele resurselor de care dispuneam.

Un obiectiv si mai important a fost acela de a ma asigura, atat cat puteam si cat depindea de mine conform atributiilor legale, ca dosarele trimise in judecata de DNA privesc fapte penale sustinute temeinic de probe si ca anchetele respecta normele legale si drepturile fundamentale ale cetatenilor.

DNA nu are tinte

M-am solidarizat si ma voi solidariza intotdeauna cu foarte multi colegi care, cu eforturi deosebite, cu onestitate, cu sacrificii personale si facand fata oricaror presiuni, au reusit sa probeze fapte grave de coruptie, indiferent de rangul sau notorietatea persoanelor implicate, si sa aduca inapoi averi furate, sa recupereze pagube produse bugetului statului. Datorita lor, sunt multi oameni in Romania care sunt convinsi ca se poate face dreptate, ca functia sau averea cuiva nu sunt suficiente ca sa il protejeze in fata legii, daca a incalcat-o, si ca nu vom lasa coruptia sa prolifereze la infinit.

Nu m-am solidarizat si nu ma voi solidariza cu abuzuri in indeplinirea actului de justitie, indiferent de catre cine s-ar comite. Aceste abuzuri nu trebuie sa existe, iar daca exista, ele trebuie sanctionate. Cred intr-o justitie cu mainile curate.

Nu ma solidarizez insa nici cu maniera in care unii procurori au inteles sa isi exprime nemultumiri profesionale sau personale folosind metode ascunse, nelegale si nedeontologice, nedemne de un magistrat. Cred ca s-a ajuns prea departe si cred ca a venit momentul ca aceste practici sa inceteze.

In perioada Sarbatorilor am avut timp sa ma gandesc si am ajuns la concluzia ca mi-am facut datoria cum am stiut mai bine, cu totala buna credinta, echilibru si preocupare pentru bunul mers al institutiei, dar ca mandatul meu interimar trebuie sa se incheie aici. Evenimentele recente, inclusiv folosirea intr-un scop injust si denaturarea sensului unei convorbiri private in care cautam solutii, legale si corecte, pentru mai buna desfasurare a activitatii institutiei, m-au determinat sa apreciez ca nu mai am conditiile necesare pentru a continua sa indeplinesc aceasta functie conform viziunii si obiectivelor pe care mi le-am propus cand am acceptat-o.

Le multumesc tuturor colegilor care au avut incredere in mine si care m-au sprijinit pana in ultima zi. Imi exprim speranta ca aceasta perioada de provizorat se va incheia cu numirea unui procuror sef dedicat actului de justitie corect si profesionist, a unui procuror independent si integru, care sa doreasca sa continue eforturile depuse de DNA pentru combaterea coruptiei la nivel inalt si mediu si caruia sa i se dea sansa si mijloacele pentru a reusi", arata Anca Jurma, intr-un comunicat.