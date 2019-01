"Senatorul Mihai Gotiu transmite ca documentul e stupefiant. Potrivit documentului, Ministerul Mediului promite sustinere celor de la Hidroelectrica pentru proiecte care sa vizeze, citam, ”consolidarea biodiversitatii in defileul Jiului si identificarea solutiilor pentru asigurarea unui debit ecologic”. Pentru a vorbi de ”asigurarea unui debit ecologic”, Hidroelectrica ar trebui sa aiba un proiect in Parcul National Defileul Jiului. In decembrie 2017, Curtea de Apel Bucuresti a anulat, insa, definitiv, autorizatiile de construire emise pentru proiectul hidroenergetic de pe Jiu, pentru ca nu avea si nu are cum sa obtina un acord de mediu pentru asa ceva intr-un parc national.

«Ministerul Mediului ignora, pur si simplu, decizia Justitiei si risca sa implice Romania intr-un nou proces de infrigement pentru incalcarea directivelor europene din domeniu. Conservarea Parcului National Defileul Jiului si proiectul hidroenergetic care ar capta aproape 90% din debitul raului pe zeci de kilometri sunt doua lucruri incompatibile. D-na Gavrilescu stie ca un astfel de proiect hidroenergetic va distruge zona si oportunitatile de dezvoltare pentru comunitatile locale bazate pe statutul de parc national», transmite Mihai Gotiu, membru al Comisiei pentru Ape si Paduri din Senatul Romaniei.

Subliniem ca Hidroelectrica intentioneaza sa finalizeze in Parcul National Defileul Jiului un proiect pentru care a obtinut autorizatii de construire de la Consiliile Judetene Hunedoara si Gorj. Proiectul a fost puternic contestat de catre activisti, specialisti, zeci de mii de cetateni care au semnat petitii, dar si de catre senatorul Mihai Gotiu, care a solicitat, in repetate randuri, anchete ale Corpului de Control al Guvernului pentru verificarea modului in care autoritatile publice si-au respectat atributiile legate de respectarea legilor privitoare la protectia mediului.

«Protocolul dintre Ministerul Mediului si Hidroelectrica este un cec in alb pentru continuarea abuzurilor si a distrugerilor grave in Parcul National Defileul Jiului, dar si o acoperire in sprijinul celor care ar trebui trasi la raspundere pentru faptul ca aproximativ 150 de milioane de euro s-au cheltuit intr-un proiect ilegal. E vorba de o combinatie letala de incompetenta, iresponsabilitate si interese de clan care genereaza distrugeri de mediu iremediabile, dar si ratarea oportunitatilor de dezvoltare durabila a Romaniei», a comentat senatorul USR.

Conform informatiilor prezentate in mass-media, Hidroelectrica ar fi cheltuit aproximativ 150 de milioane de euro, bani directionati catre firme apropiate decidentilor politici, inainte ca Justitia sa dea dreptate celor care contesta proiectul si sa anuleze, definitiv, autorizatiile de construire.

«D-na Gavrilescu cunostea faptul ca banii sunt cheltuiti pe un proiect ilegal, aspect asupra caruia am informat-o, oficial, de mai multe ori. In vara si toamna anului 2017, am intrebat-o si cine va raspunde pentru cheltuirea banilor intr-un proiect ilegal. Raspunsul pe care l-am primit e halucinant: ”nu este cazul” (culmea, raspunsul mi-a fost remis oficial dupa decizia Curtii de Apel Bucuresti)! Citind protocolul, intelegem si de ce d-na ministru ne asigura ca nu va raspunde cineva pentru pierderile economice si de mediu cauzate deja: pur si simplu pentru ca vor sa ne puna in fata faptului implinit. Scenariul e clar: vor sa mearga cu finalizarea proiectului pana la capat, fapt care ar duce la pierderea statutului de parc national a zonei, ceea ce ar echivala si cu pierderea actualului regim de protectie prevazut de legislatia nationala si comunitara. Dupa pierderea regimului de protectie, proiectul ar fi autorizat post-mortem, dupa un model deja patentat si pe alte rauri din Romania, ca n-ar mai exista motive de a proteja ceva ce e deja distrus», a mai explicat senatorul USR.

Raspunsul Ministerului Mediului si protocolul semnat cu Hidroelectrica poate fi consultat aici", mentioneaza sursa citata.