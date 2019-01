Cercetarea a fost realizata pe 119.373 de persoane inrolate in programele Studiul privind sanatatea femeilor din Shanghai (Shanghai Women's Health Study - SWHS) si Studiul privind sanatatea barbatilor din Shanghai (Shanghai Men's Health Study - SMHS).

SWHS si SMHS sunt doua studii de amploare initiate in anul 1996. Datele prelevate au fost utilizate pentru a investiga indicatorii biologici genetici si factorii de risc care contribuie la aparitia cancerelor si a altor boli cronice.

Niciunul dintre participantii la aceasta cercetare nu avea diabet la momentul inrolarii. Subiectii au furnizat detalii cu privire la consumul de ceai, inclusiv despre tipurile preferate si cantitatile utilizate.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Fudan din China, Universitatea Vanderbilt din Statele Unite si alte institutii de cercetare au concluzionat ca atat participantii de sex feminin cat si cei de sex masculin care consumau cantitati mai mari de ceai verde prezentau un risc crescut de diabet de tipul 2.



Cercetatorii au notat ca aceasta asociere pozitiva, cu referire la relatia doza-efect, intre aportul de ceai verde si riscul de diabet de tip 2 nu a variat la persoanele obeze sau la fumatori.

Descoperirea a fost publicata in International Journal of Epidemiology.

Oamenii de stiinta au notat ca este nevoie de continuarea studiilor pentru identificarea mecanismului care sta la baza acestei asocieri, sugerand ca reziduurile de pesticide din frunzele de ceai ar putea juca un rol in acest sens.

Ceaiul verde este o bautura populara, consumata in toata lumea. In ultimii ani, acest tip de ceai a castigat popularitate fiind promovat drept o bautura sanatoasa. Pana in prezent insa, oamenii de stiinta nu descoperisera dovezi consistente cu privire la aceasta asociere intre consumul de ceai verde si riscul de diabet de tip 2, scrie Agerpres.

Un studiu realizat in Japonia, publicat in 2016 in Annals of Internal Medicine, a sustinut ca persoanele care obisnuiau sa bea cel putin sase cesti de ceai verde pe zi prezentau un risc cu 33% mai scazut de a dezvolta diabet de tipul 2 in comparatie cu cei care consumau o ceasca sau mai putin pe saptamana.

O alta cercetare, efectuata in Coreea de sud si publicata in 2007 in jurnalul BioFactors, a sustinut ca persoanele diagnosticate cu diabet ar trebui sa bea mai putin ceai verde dupa ce studiile efectuate pe animale au demonstrat ca un aport crescut din aceasta bautura ar putea provoca o crestere a nivelurilor glicemiei la soarecii cu diabet.