"Nu avem victime, arde doar acoperisul cladirii, au fost evacuate toate persoanele aflate in cladire, lucram la evacuarea incendiului. Nu mai exista pericolul sa se extinda, o data ce am ajuns la fata locului sitiuatia e sub control", a declarat Alin Galeata, purtator de cuvand ISU Suceava, potrivit Realitatea.net.

Incendiul afecteaza acoperisul cladirii, 50 de persoane erau in cladire in momentul producerii incendiului.

Momentan nu se cunosc cauzele producerii incendiului, iar pompierii lucreaza la lichidarea acestuia.