"Legala nu este. Daca parintii strang bani, aduc mult mai multa imagine negativa scolii, nimanui nu ii convine sa ii scoata din buzunar sa ii puna intr-un fond al clasei, mai bine sa invatam sa faca proiecte, este un ordin de ministru de ani de zile, poate ca intarim in lege. Profesorii au obligatia sa nu se amestece in asemenea resurse, parintii vin in intampinare cu o imagine nefericita, nu este o idee buna", a declarat Ecaterina Andronescu, potrivit Digi24.

Potrivit Ecaterinei Andronescu, profesorii "au obligatia" sa nu se amestece in strangerea unei asemenea resurse.