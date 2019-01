Temperaturile medii inregistrate la suprafata Pamantului au fost de 14,7 grade Celsius in 2018, cu 0,2 grade Celsius sub nivelul celor din 2016, cel mai calduros an inregistrat vreodata, se arata in prima evaluare a temperaturilor la nivel global, bazata pe datele colectate de-a lungul intregului an.

Temperaturile din 2016 a fost amplificat de un eveniment El Nino care a incalzit suprafata Oceanului Pacific.

"In 2018, am asistat din nou la un an foarte calduros, al patrulea inregistrat pana in prezent. Evenimentele climatice dramatice precum vara calduroasa si secetoasa care a afectat zone extinse din Europa sau cresterea temperaturilor in zona regiunilor arctice sunt semnale de alarma pentru fiecare dintre noi'', a declarat intr-un comunicat Jean-Noël Thépaut, directorul serviciului Copernicus privind schimbarile climatice.

2017 si 2015 au fost la randul lor usor mai caldurosi in comparatie cu datele inregistrate in 2018, a precizat Copernicus. Inregistrarile meteorologice dateaza din secolul al XIX-lea.

Prin Acordul de la Paris din 2015, aproape 200 de state s-au angajat sa limiteze cresterea temperaturii la +2°C fata de era preindustriala si ideal la +1,5°C.

Secretarul general al ONU: Omenirea are mari probleme din cauza schimbarilor climatice

Luna trecuta, la conferinta Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca omenirea are ''mari probleme din cauza schimbarilor climatice''. ''", le-a spus Guterres reprezentantilor din aproape 200 de tari participante la reuniunea anuala, care a avut loc in Katowice, in sudul Poloniei.

Timp de doua saptamani, delegatii prezenti in Polonia s-au concentrat pe concretizarea regulilor care vizeaza implementarea si finantarea Acordului de la Paris, semnat in 2015.

Guterres a subliniat ca este ''vital'' ca obiectivele de la Paris sa fie indeplinite.

Cea mai mare parte a eforturilor de a preveni incalzirea globala vizeaza reducerea gazelor cu efect de sera cat mai curand posibil. Cu toate acestea, masurile promise pana acum la nivel global pentru reducerea emisiilor nocive de gaze cu efect de sera sunt departe de a fi suficiente pentru indeplinirea acestui obiectiv.

Raportul Copernicus confirma prognozele date publicitatii in noiembrie 2018 de Organizatia Meteorologica Mondiala, conform carora 2018 va fi al patrulea cel mai calduros an din istorie.