"In acest sens, Sectia identifica potentiale practici de intimidare, de presiune asupra judecatorilor prin ticluirea de dosare, inclusiv prin investigarea relatiilor personale ori profesionale dintre acestia in vederea obtinerii unor solutii favorabile in cauzele instrumentate de respectiva unitate de parchet.

Data fiind gravitatea afirmatiilor din inregistrarile mentionate, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicita Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sa deruleze, cu maxima operativitate, cercetarile care se impun, absolut necesare pentru protejarea efectiva a independentei judecatorilor si pentru garantarea respectarii drepturilor cetatenilor la o justitie dreapta", se arata intr-un comunicat al CSM.