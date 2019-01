Magistratii Tribunalului Botosani au emis un mandat de arestare preventiva pe numele lui Costel Avatamanitei, sub acuzatia de omor, ca urmare a faptului ca, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, acesta a lovit cu un obiect metalic in cap un barbat de 56 de ani, din satul Stroiesti- comuna Frumusica, in casa caruia locuia in gazda.

Crima a avut loc pe fondul unui conflict spontan, ucigasul parasind locuind locuinta la scurt timp dupa savarsirea faptei, scrie Agerpres.



"Victima locuia de la inceputul lunii noiembrie cu autorul, in sensul ca victima il gazduia pe autor, acesta avand diferite ocupatii sezoniere, iar in noaptea de Revelion, conform declaratiilor unor martori si ale autorului, pe fondul unui conflict spontan, autorul a luat un obiect metalic si a lovit victima in zona capului de mai multe ori pana ce aceasta a cazut si a lasat-o decedata in holul locuintei", a declarat, luni, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Valeriu Chihaia.

Barbatul decedat a fost descoperit, dupa cateva zile, de un vecin, care a alertat Politia. Autorul a fost identificat intr-o alta locuinta de pe raza comunei, la o familie la care mai lucrase cu ziua. Retinut de politisti, ucigasul si-a recunoscut fapta.