Arafat a oferit asigurari ca urmeaza sa se poarte discutii la Ministerul de Finante in vederea acoperirii cu personal a structurilor de salvare din cadrul ISU, UPU si SAJ.



"Avem nevoie de personal, iar acest lucru se va pune in atentia inclusiv a colegilor de la Ministerul de Finante, pentru ca nevoia de personal este si la Unitatile de primiri urgente, si la Serviciile de ambulanta, dar si la unele Inspectorate pentru Situatii de Urgenta. Este clar ca nu vei putea sa angajezi tot ce e nevoie peste noapte si nici nu ai de unde, dar trebuie sa existe un plan pe urmatorii trei-patru ani, pentru a putea sa acoperim aceste lipsuri, mai ales ca in unele zone o sa avem plecari din ce in ce mai multe din cauza pensionarilor", a spus Arafat, citat de dcnews.ro.