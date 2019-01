Conform purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Vasiloae, politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in care un barbat in varsta de 71 de ani din localitatea Cocorastii MIslii a murit.

Potrivit unor surse judiciare, in cursul anului trecut, barbatul a fost internat si operat la cap la Spitalul de Urgenta din Ploiesti, evolutia in urma interventiei chirurgicale fiind una favorabila. In 4 ianuarie insa, barbatul a murit, existand suspiciunea ca acesta a fost scapat de pe targa, in timp ce era transportat de la sediul principal al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti la o alta sectie, care functioneaza intr-un alt sediu, la cativa kilometri distanta, scrie News.ro.