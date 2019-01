Arhiepiscopul Tomisului a oficiat, duminica, incepand cu ora 8.50, Sfanta Liturghie la Catedrala "Sf. Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, iar de la ora 11.45 s-a pornit in procesiune de Boboteaza, de la Catedrala pana pe faleza Cazinoului Constanta. Acolo, incepand cu ora 12.00, ierarhul Tomisului, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, a oficiat slujba de Sfintire Mare a apei.

Dupa ceremonia religioasa, Arhiepiscopul Tomisului a urcat intr-o barca si a mers in larg pentru a arunca cele trei cruci de lemn in apa.

"Boboteaza 2019 promite belsug si bucurie anul acesta. Este belsug pentru ca marea, iata, primeste apa de sus, prin acesti fulgi de zapada, cum ii sta bine Bobotezei. Asta noapte au fost cateva grade sub minus si iata acum in linistea marii, care este cu adevarat potolita, cum trebuie sa fie viata noastra, am sfintit marea, am aruncat cele trei cruci si cei ce au cutezat au alergat si le-au prins. Sunt bucuros ca anul acesta Boboteaza este imbracata in fulgi de zapada si are apa lina, iar poporul a venit in numar foarte mare ca sa primeasca aceasta sarbatoare", a declarat Arhiepiscopul Tomisului, potrivit News.ro.