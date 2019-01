"FORT s-a opus cu vehementa Pachetului de Mobilitate si a facut numeroase sesizari si petitii Ministrilor Transporturilor ai Romaniei din ultimii doi ani, cat si Comisiei Europene si Parlamentului European cu privire la repercursiunile pe care le aduc aceste modificari asupra transportatorilor romani", spun transportatorii.

In data de 10 ianuarie 2019, Comisia de Transport si Turism a Parlamentului European (TRAN) va vota cele trei propuneri cheie ale Pachetului Mobilitate 1, dupa care vor urma sa fie aprobate in sesiunea plenara PE din 14 - 17 ianuarie 2019.

Pachetul mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeana pe 31.05.2017 si cuprinde propuneri importante de modificare a legislatiei europene in domeniul transporturilor rutiere, precum: propunerea de Lege speciala pentru aplicarea Directivei detasarii nr. 71/1996 la transporturile rutiere; propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere si de odihna ai soferilor profesionisti; propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie si a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piata de transport rutier de marfa.

Transportatorii subliniaza ca in conformitate cu Pachetul mobilitate 1 vor fi aplicate mai multe reguli

Aplicarea regulilor detasarii la transporturile rutiere internationale, cu exceptarea tranzitului si a transportului bilateral, definit extrem de restrictiv. In drumul spre tara de destinatie si in drumul de intoarcere, se permite o activitate suplimentara de incarcare/descarcare in ambele directii, fara a se incadra in regimul de detasare, sau zero la plecare si pana la doua (operatiuni) in drumul de intoarcere. Pentru toate celelalte tipuri de operatiuni, inclusiv pentru cabotaj, regimul de detasare integrala se aplica incepand cu prima zi a operatiunii.Restrictionarea cabotajului prin introducerea unei perioade de "racire" (cooling-off) de 5 zile inainte ca alte operatiuni de cabotaj sa poata fi efectuate in aceeasi tara cu acelasi autovehicul. Aceasta restrictionare a cabotajului este o abatere a UE de la drumul spre piata libera.Interzicerea efectuarii perioadei de repaus saptamanal normal in cabina autovehiculului, desi in documentele Presedintiei Austriece este recunoscuta lipsa acuta de spatii de parcare sigure si securizate in UE.

Intoarcerea acasa a soferilor cel putin o data la patru saptamani - sau, in cazul in care soferul alege sa ia doua repausuri saptamanale reduse, dupa numai trei saptamani pe drum.

Obligatia dotarii tuturor autovehiculelor care efectueaza operatiuni de transport international cu tahograf inteligent pana la sfarsitul anului 2024.

Potrivit FORT, propunerile cuprinse in Pachetul Mobilitate au fost realizate pe fondul protectionismului in crestere al statelor Membre din Vestul UE reunite in cadrul Aliantei Rutiere, iar transportatorii romani si est-europeni vor fi cei mai afectati prin masurile propuse, care vor determina cresterea semnificativa a costurilor de operare si restrictionarea transporturilor rutiere internationale operate de acestia in cadrul UE.