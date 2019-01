Noua persoane au fost transportate la spital dupa ce un microbuz a iesit de pe carosabil la Bascov

Sapte persoane au necesitat ingrijiri medicale in urma unui accident care a avut loc duminica dimineata in zona Bascov, la iesirea pe autostrada A1, si in care a fost implicat un microbuz care a iesit in afara partii carosabile.