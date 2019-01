"In noaptea asta, cu putin inainte de miezul noptii, poetul Emil Brumaru s-a retras in rezervatia de ingeri. E greu sa scriu, am amintiri cu el de peste 45 de ani. Pe la jumatatea anilor 70, cand se nastea si in mine un fel poet, dintre poetii ieseni ai vremii, imi placeau cel mai mult cei cinci din generatia numita 70 - Petru Arustei, Dan Laurentiu, Mihai Ursachi, Cezar Ivanescu, Emil Brumaru. I-am scris in ordinea in care ne-au parasit, m-au parasit. M-am bucurat de apropierea lor, am scris despre ei, i-am iubit mult, ii iubesc si acum. Emil implinise de curand 80 de ani si era intr-o forma de invidiat, cel putin asa mi se parea mie. Joi seara, a facut un ACV, a fost internat la spital si supus terapiei intensive, in dupa-amiaza de azi, isi revenise, a spus poezii asistentelor, a mancat, a glumit. Dupa cateva ore, a venit vestea ca a avut doua stopuri cardiace si a intrat in coma. Am sperat totusi intr-un miracol. Nu s-a petrecut. La 23, 35 a plecat", a scris Antonesei sambata seara, potrivit Agerpres.

Emil Brumaru s-a nascut pe 25 decembrie 1938, Bahmutea - azi Mihailovca, Cimislia, Basarabia. Printre premiile obtinute de el se numara premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, 1970, premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" (2001), pentru Opera Omnia si premiul de Excelenta la editia a XXVI-a a Festivalului "George Bacovia", 2005, pentru intreaga activitate scriitoriceasca. A scris, intre altele, "Versuri" - 1970, "Detectivul Arthur" - 1970, "Adio, Robinson Crusoe" - 1978, "Ruina unui samovoar" - 1983, "Dintr-o scorbura de morcov" - 1998, "Cersetorul de cafea" - 2004, "Povestea boiernasului de tara si a fecioarei..." - 2008, "Rezervatia de ingeri" - 2013 si "Amintiri din rai" - 2016.