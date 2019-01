Doua persoane au murit in urma unui accident rutier in judetul Buzau

Doua persoane au murit, iar o alta a fost grav ranita, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3,00, dupa ce autoturismul cu care se deplasau au intrat in coliziune cu mai multe podisti si un copac, pe DJ100H, in satul Grajdana, comuna Tisau.