"Conducerea DNA se delimiteaza de orice act al personalului din subordine care incalca normele legale sau codul deontologic al magistratilor, sustinand in mod constant ca procurorii DNA trebuie sa isi desfasoare activitatea de urmarire penala cu impartialitate si stricta respectare a legii si a drepturilor fundamentale ale cetatenilor. In ceea ce priveste aspectele legate de realitatea inregistrarii aparute in spatiul public si de eventualele nelegalitati in declansarea de catre Serviciul Teritorial Oradea a urmaririi penale in unele dosare cu magistrati, au fost solicitate note explicative din partea colectivului acestei subunitati de Parchet", se arata intr-un comunicat al DNA transmis Agerpres.

Conform aceleiasi surse, la Serviciul Teritorial Oradea au fost facute in ultimul an doua controale, in urma carora nu a mai fost prelungita delegarea procurorului-sef al unitatii de parchet. De asemenea, din dispozitia conducerii DNA au fost preluate de la Oradea la Structura Centrala doua cauze care vizau magistrati si in care, ulterior, s-a dispus solutia clasarii.

"Cu privire la activitatea Serviciului Teritorial Oradea, din dispozitia conducerii DNA, in cursul anului 2018, procurorul sef adjunct, care coordoneaza aceasta subunitate, a efectuat doua controale (in martie si decembrie 2018), iar in urma primului control s-a propus, printre altele, neprelungirea delegarii pentru procurorul sef al acestui Serviciu, propunere care a fost insusita si materializata prin delegarea unui alt magistrat in aceasta functie de conducere, incepand cu data de 1 aprilie 2018", precizeaza DNA.

Inspectia Judiciara din cadrul CSM a efectuat un control la Serviciul Teritorial Oradea

Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General a deschis, vineri, un dosar penal in rem in legatura cu inregistrarea audio facuta publica de un avocat in care ar aparea procurori de la DNA Oradea care discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor.

"Pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a unui denunt formulat de o organizatie non-guvernamentala, s-a constituit un dosar penal avand ca obiect continutul unor convorbiri dintr-o inregistrare audio aparuta in spatiul public si care ar fi fost purtate intre procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea. Precizam ca in aceasta cauza, in cursul zilei de astazi, 4 ianuarie 2019, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale in rem", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Avocatul Razvan Doseanu a publicat pe site-ul Cabinetului de Avocatura Doseanu si Asociatii o inregistrare audio a unei sedinte care ar fi avut loc la DNA Oradea in ianuarie 2018, despre care spune ca nu stie daca este autentica.

"Inregistrare exploziva de la o sedinta DNA Oradea, din ianuarie 2018, primita anonim. Posibil sa fie autentica, posibil sa nu fie autentica, desi personal recunosc vocile tuturor procurorilor posibili participanti. Participanti posibili: procurori Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin si Rus Lucian. Cer public DNA Oradea sa dezminta autenticitatea inregistrarii. Daca e reala apar detalii incredibile despre completele favorabile DNA Oradea si cele nefavorabile, despre actiuni de intimidare a judecatorilor prin trimiterea a doi judecatori in judecata. Nume importante ce apar in discutie: judecatori Denisa Vidican, Cioflan Adina, Soane Laura, Udroiu Mihail Filimon Florin, Musta Ovidiu, Berindei Olimpiu Daniel, Mihaela Patraus, Roman Florica (Curtea de Apel Oradea), Bic Denisa, Vlad Marian (Tribunalul Bihor la un moment dat ), judecatoarele Haiduc Simona, Miclo Laura, Remus Nemes (Tribunalul Satu Mare). Daca inregistrarea e autentica ar trebui sa urmeze arestari la DNA Oradea. Daca nu e autentica trebuie sa vedem ce specialist a putut folosi vocile a cinci procurori. Vocea cea mai puternica din inregistrare pare a fi a procurorului Man Ciprian. Cine e autorul inregistrarii si care e scopul acesteia ramane de stabilit", se arata intr-un mesaj postat de casa de avocatura.