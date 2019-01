Potrivit primelor concluzii ale cercetarilor efectuate de politisti, fata locuia impreuna cu concubinul ei, un barbat in varsta de 44 ani, care in cursul serii de vineri ar fi lovit-o si ar fi ars-o cu un vatrai.

"In prima faza, victima a refuzat sa le spuna politistilor care s-au deplasat la fata locului in ce imprejurari si de cine a fost lovita, dar ulterior a le-a spus membrilor echipajului medical care a intervenit in urma solicitarii ca ar fi fost lovita de concubinul sau. In cauza, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala 2 efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri si alte violente, urmand sa se stabileasca daca a fost vorba si despre alte infractiuni", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Politistii continua cercetarile in acest caz.