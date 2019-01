Seismul s-a produs la ora 02:05, la o adancime de 145 kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(32km), Covasna(43km), Întorsura Buzăului(53km), Târgu Secuiesc(55km), Slănic-Moldova(58km).

Cel mai mare seism inregistrat in 2018 a avut o magnitudine de 5,8, producandu-se pe data de 28 octombrie, in zona seismica Vrancea. Acesta a fost resimtit si in Capitala.