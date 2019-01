Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta la Parlament anul trecut ca Parchetul a solicitat declasificarea raportului ce priveste evenimentele de la protest.

"Nu cred ca poate sa spuna cineva vreodata ca in mod public se poate prezenta o nota de informare. Daca o informatie din raport are un caracter clasificat, atunci intregul material trebuie sa fie clasificat. La acest moment, avem o solicitare de declasificare din partea Parchetului, asa ca Ministerul Afacerilor Interne va urma procedurile legale in astfel de situatii, iar rezultatul va fi fie declasificarea, fie declasificarea partiala, fie mentinerea caracterului clasificat actual al documentului. Suntem la inceputul acestui proces", a precizat Carmen Dan la dezbaterea motiunii simple depusa impotriva sa de PNL in Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca a primit, de asemenea, si o solicitare de declasificare a raportului din partea Comisiei de aparare din Senat.

"Am raspuns ca toti parlamentarii au acces la informatii secret de serviciu si ca exista o lege in acest sens, ca odata ce au depus juramantul, au acces la acest nivel de secretizare", a aratat ministrul Carmen Dan.